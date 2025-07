Balanço semestral: Gefron registra 35 prisões e 270 kg de drogas apreendidas no Acre em 2025

O Grupo Especial de Operações em Fronteira (Gefron) divulgou nesta semana o balanço das ações realizadas durante o primeiro semestre de 2025. Segundo o relatório, foram registradas 96 ocorrências em todo o Acre, com destaque para crimes como tráfico de drogas e descaminho — quando produtos legalizados entram no país sem a devida tributação.

As operações resultaram em 35 prisões e na recuperação de 34 veículos, além da apreensão de 271 quilos de entorpecentes e 72 mil maços de cigarros, mercadorias comumente associadas ao contrabando nas regiões de fronteira.

Entre os registros, 19 casos envolveram tráfico de drogas e 43 foram relacionados ao descaminho. As demais ocorrências incluem crimes como roubo, furto e contrabando.

O coordenador do Gefron, Assis dos Santos, explicou que as ações têm como foco a mobilidade e a cobertura estratégica de diferentes regiões do estado. “Estamos atuando praticamente em todo o território acreano, com operações móveis e pontuais. Isso garante maior agilidade e conectividade entre as forças de segurança”, ressaltou.

O secretário de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, também destacou a importância da atuação integrada entre as instituições. “Esses números são resultado do trabalho conjunto das forças de segurança aliado ao uso da inteligência estratégica. Refletem nosso compromisso em garantir um ambiente mais seguro para a população”, afirmou.

As atividades do Gefron envolvem não apenas o combate ao tráfico de entorpecentes e contrabando, mas também a repressão a roubos, furtos e outros crimes que ocorrem nas regiões de fronteira e no interior do estado.