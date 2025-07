Baleia é encontrada morta no litoral do Rio de Janeiro

Ao sobrevoar o litoral da Zona Oeste do Rio, nesta segunda-feira (21), o Globocop flagrou uma baleia morta. Ainda não se sabe as causas da morte do animal.

O litoral do Rio de Janeiro tem recebido baleias jubarte que chegam à costa brasileira para o período de reprodução. Todos os anos, elas migram da Antártida para as águas mais quentes no Brasil, onde se reproduzem entre os meses de junho a novembro. O litoral do RJ é uma passagem delas, que podem chegar a 16 metros e pesar 40 toneladas.

Veja o vídeo: