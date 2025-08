Banda Magníficos, Dilsinho, Lucas Lucco e Natanzinho vão agitar o Festival do Açaí em Feijó

O mês de agosto promete continuar movimentado no Acre. Mal termina a Expoacre, e a festa já segue rumo ao interior com o tradicional Festival do Açaí em Feijó, que este ano acontece de 14 a 17 de agosto de 2025, reunindo grandes atrações nacionais e regionais em uma programação gratuita e aberta ao público.

A festa, que celebra o açaí como símbolo cultural e econômico do município, chega à sua 22ª edição e contará também com a 9ª Feira do Açaí, promovendo a economia local, o turismo e os produtores da região.

Entre as atrações confirmadas estão o cantor Dilsinho, que se apresenta na quinta-feira (14); o artista Lucas Lucco, que sobe ao palco na sexta-feira (15); a banda Magníficos, que agita o sábado (16); e encerrando a festa, o fenômeno do piseiro Natanzinho, no domingo (17).

Com apoio do Governo do Acre, Sebrae e Prefeitura de Feijó, o evento promete reunir milhares de pessoas na cidade, movimentando hotéis, comércios e, claro, oferecendo muito açaí, música e animação para quem for prestigiar.