Banda The Bubuias encerra temporada de show no Teatro de Arena do SESC

Após duas apresentações de sucesso, a banda The Bubuias encerra a temporada do espetáculo “FAMP 88: O Canto em Defesa da Floresta – O festival, o disco e o show” nesta sexta-feira, 4 de julho, às 19h, no Teatro de Arena do Sesc, em Rio Branco. A apresentação contará com participações especiais dos músicos Heloy de Castro, Dinho Gonçalves e Keilah Diniz, artistas que participaram da edição de 1988 do festival que inspira o show.

O espetáculo é uma homenagem ao Festival Acreano de Música Popular (FAMP), especialmente à edição de 1988, marcada pelo forte engajamento ambiental e político. Através de novas interpretações, The Bubuias recria o repertório do disco original lançado na época, incluindo as 13 faixas finalistas e uma música-bônus apresentada na final do festival.

Formada em 2024, a The Bubuias é composta por João Veras (flauta e percussão), Carlos Estevão (violão, teclado e voz), Sílvio Margarido (bateria e percussão), Rafael de Castela (baixo e voz) e Ketlen Bona (violão, guitarra e voz). O grupo surgiu com o propósito de resgatar e revitalizar clássicos da música acreana a partir dos anos 1980, dando nova vida a canções que marcaram gerações.

Os músicos convidados para esta última apresentação têm ligação direta com aquele momento histórico: Heloy de Castro participou da produção do festival e é um dos autores da música-tema; Dinho Gonçalves assinou a canção “Floresta”, que ficou em terceiro lugar; e Keilah Diniz fez o show de encerramento do evento em 1988.

Com direção artística da banda, o espetáculo combina música ao vivo, narração, projeções de imagens históricas e depoimentos de artistas que participaram da edição original, criando uma experiência imersiva que celebra a música e o ativismo ambiental acreano.

SERVIÇO

O quê: Show de encerramento da temporada de “FAMP 88: O Canto em Defesa da Floresta”, com The Bubuias

Quando: Sexta-feira, 4 de julho, às 19h

Onde: Teatro de Arena do Sesc, Rio Branco – AC

Ingressos e informações: (68) 99972-4986

Valor do ingresso: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Patrocínio: SESC Acre, Grupo VLG, Made In Acre e Jackie Pinheiro Produções

Assessoria de imprensa

Jackie Pinheiro (68) 99982-3311

Jornalista MTb/AC nº 33/98

E-mail: [email protected]