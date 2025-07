Bandido condenado a 60 anos de reclusão é preso curtindo festa em buffet no bairro Vila Acre

A Polícia Militar do Acre recapturou, na tarde deste sábado (19), o foragido Arthur Carvalho Gomes, considerado de alta periculosidade e com penas que ultrapassam 60 anos de prisão. Ele foi localizado enquanto participava de uma festa em um buffet no bairro Vila Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco.

A prisão foi realizada durante uma operação conjunta envolvendo equipes do 2º Batalhão (2º BPM), Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) e do Batalhão de Operações Especiais (Bope). A ação foi desencadeada após denúncia anônima que indicava a presença de Arthur no local.

Ao chegarem ao imóvel, os policiais se depararam com música alta e várias possíveis rotas de fuga, o que exigiu um cerco ágil e estratégico. Em determinado momento, o foragido se aproximou do portão para observar a movimentação externa, avistou a presença das equipes e tentou se esconder dentro da residência, mas foi contido e preso sem resistência.

Segundo a PM, Arthur vinha sendo monitorado pelo serviço de inteligência e alternava endereços em ramais como Castanheira, K-11 e Canil, além de casas de familiares, para evitar ser localizado.

No momento da abordagem, ele estava acompanhado da irmã, do cunhado e de um conhecido. Nenhum deles portava material ilícito, e todos foram liberados após revista e identificação.

Após ser capturado, Arthur foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos legais. Em seguida, será reconduzido ao presídio Francisco de Oliveira Conde, de onde havia fugido.