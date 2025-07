Bando de queixadas são abatidos em margem do Rio Juruá, no município de Porto Walter

Um vídeo divulgado nas redes sociais recentemente mostra um grupo de queixadas mortos às margens do Rio Juruá, acima da Boca do Valparaíso, no município de Porto Walter, no Acre. Os animais, também conhecidos como porcos-do-mato, são nativos da fauna brasileira e protegidos por lei.

Segundo informações divulgadas pelo Juruaemtempo, os pescadores estavam na região com a intenção de capturar peixes durante a piracema do mandi, mas, ao avistarem os bichos, decidiram abatê-los. A ação, no entanto, configura crime ambiental.

A legislação brasileira proíbe a caça de animais silvestres desde 1967, com base na Lei de Proteção à Fauna (Lei nº 5.197/67), reforçada pela Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98). A única exceção é para o controle de javaporcos, espécie exótica invasora, que pode ser abatida com autorização do Ibama.

A caça de espécies nativas como o queixada representa uma ameaça à biodiversidade e ao equilíbrio dos ecossistemas. Esses animais têm papel fundamental na cadeia alimentar e na regeneração das florestas, e sua eliminação pode causar desequilíbrios ecológicos graves.

Veja o vídeo: