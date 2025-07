Bar em Rio Branco comemora operação da PF contra Bolsonaro: “100 copos de cerveja de graça”

Um bar conhecido em Rio Branco, decidiu comemorar com seus clientes nesta sexta-feira (18) a operação da Polícia Federal (PF) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), alvo de mandados de busca e apreensão e de medidas restritivas com o uso de tornozeleira.

Em uma publicação, o empreendimento afirmou que irá disponibilizar 100 copos de cerveja totalmente de graça em celebração ao ato. “Se a Federal não te buscou hoje, já pode garantir o seu”, destaca.

Os mandados contra Bolsonaro foram emitidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a proibição do uso de redes sociais, do contato com embaixadores e diplomatas estrangeiros, de aliados investigados e de se aproximar de embaixadas.

O bar faz um chamado para quem assim como eles, desejam comemorar a decisão e o famoso ‘sextou’ com eles. “Serão 100 copos de cerveja grátis para quem não tiver cumprido medidas cautelares por ser golpista. Venha, vamos comemorar que o dia está chegando”, concluiu a postagem.