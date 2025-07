Bárbara Bruno defende investimento em programação infantil

Bárbara Bruno é uma das atrações da nova versão da série “Mundo da Lua” na TV Cultura, com episódios inéditos aos sábados, 19h, e reprise na segunda-feira, às 18h.

“É um projeto fascinante”, declara a intérprete de Carolina Silva e Silva, que foi convidada para atuar em todos os episódios.

“Uma personagem deliciosa da história desta família que vem lá de trás”, ressalta, uma vez que o programa segue o clássico dos anos 1990, mas, agora, protagonizado pela atriz-mirim Sabrina Souza.

O trabalho em “Mundo da Lua”, para Bárbara, é muito prazeroso e também de uma grande responsabilidade.

Já sobre o pouco investimento em programação infantil na nossa televisão, por causa das conhecidas barreiras e dificuldades comerciais, faz um alerta:

“Esquecem que essa turma [as crianças] é o consumidor de amanhã”.

Criada por Flavio de Souza, com direção artística de João Daniel Tikhomiroff, a nova versão conta com 24 episódios e apresenta Emília, como a nova protagonista. Ela é uma menina criativa, inteligente e apaixonada por robótica, que também sonha acordada e narra suas histórias com a icônica chamada “Alô, Alô! Planeta Terra Chamando”.