Bárbara Evans relata noite de gritaria em hotel após show de Thiaguinho em SP

Influenciadora contou que um homem gritou o nome do cantor durante toda a madrugada em frente ao local onde estava hospedada

A influenciadora Bárbara Evans relatou, neste domingo (13/7), ter enfrentado uma noite de perturbação enquanto se hospedava em um hotel em Araçatuba (SP). De acordo com ela, um homem passou horas gritando o nome do cantor Thiaguinho, que se apresentou na cidade na mesma noite.

“Ele gritava ‘Thiaaago’ com todas as forças, a madrugada inteira. Nosso quarto era de frente para a rua. Vocês não têm ideia do que foi essa noite”, disse Bárbara, por meio dos stories do Instagram.

Veja as fotos Bárbara Evans relata noite de gritaria em hotel durante show de Thiaguinho em SPReprodução/Instagram Reprodução LeoDiasTV Bárbara Evans transforma visualReprodução Festa da filha de Bárbara EvansFoto/Instagram Carol Peixinho e Thiaguinho embarcaram para casamento de Isis ValverdeReprodução Cantor Belo no São João de Maceió de 2025Portal LeoDias

Leia Também

A influenciadora afirmou que o homem parecia estar embriagado e, além de chamar insistentemente por Thiaguinho, falava frases sem sentido em voz alta. “Ele falava um monte de besteira. Que caos! Nunca vi nada igual”, desabafou. Bárbara também criticou a ausência de uma resposta das autoridades: “Não sei por que não chamaram a polícia. Foi um absurdo. Ninguém conseguia dormir”.

A influenciadora estava acompanhada do marido que participava de um campeonato de laço na cidade. Segundo ela, a situação só melhorou quando amanheceu.

Thiaguinho se apresentou em um evento em Araçatuba ao lado do cantor Belo. Até o momento, a equipe do artista não se pronunciou sobre o ocorrido.