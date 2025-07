Barracas de bebida agitam as noites da Expoacre com preços entre R$ 5 até R$450

Em meio aos shows e movimentação intensa da Expoacre 2025, as barraca de bebidas têm feito sucesso do Parque de Exposições durante as primeiras cinco noites da feira. O ContilNet conversou com vendedores para saber mais nesta quarta-feira (30).

Com opções que vão do famoso “copo sujo”, vendido por R$ 10, até drinks mais elaborados como o “Capeta”, combinação de vodka e outras bebidas, o espaço tem sido ponto certo de parada para o público que curte a feira.

“Tem bebida a partir de 5 reais e também combos que vão até 50. Se quiser um skit mais completo, aí vai de 350 a 450 reais, dependendo do que o cliente quiser”, explica Paula Beatriz, vendedora.

Segundo ela, a movimentação tem sido boa durante as cinco primeiras noites, com destaque para os dias de shows.

“Graças a Deus, tá tendo um movimento bom. Ontem foi mais tranquilo porque foi a noite gospel, então o pessoal bebeu menos”, contou.

A expectativa para os próximos dias segue alta.

“A gente espera que continue assim, com bastante movimento. Tá sendo uma feira muito boa pra gente”, afirmou Paula.