Barriga Verde celebra 39 anos com mega evento e ofertas especiais na loja matriz, neste sábado

O Barriga Verde, referência no setor de materiais de construção no Acre, está em festa! Neste sábado, 19 de julho, a partir das 8h, a Loja Matriz será palco de uma comemoração especial pelos 39 anos da empresa, com programação para toda a família e muitas surpresas.

Para marcar essa data tão importante, todas as lojas do Barriga Verde vão oferecer um delicioso café da manhã gratuito, além de ofertas imperdíveis — afinal, quem ganha o presente é o cliente!

Na Loja Matriz, a celebração será ainda mais especial com a tradicional ação Estoura Balão, com brindes e surpresas instantâneas para quem estiver presente. E às 10h, será transmitida uma live ao vivo pelo Instagram, com promoções exclusivas e interação com o público.

Atenção: a rotatória da AABB poderá estar temporariamente interditada. Os clientes que forem até a Loja Matriz devem utilizar os acessos alternativos pelos bairros Calafate, Floresta ou Tucumã para chegar com tranquilidade.

Com o slogan “Barriga Verde. 39 anos juntos na sua obra”, a empresa reforça sua trajetória de compromisso com os acreanos e convida todos a participarem desta grande comemoração.

📍 Local: Todas as lojas Barriga Verde (com programação especial na Loja Matriz de estoura Balão)

📅 Data: 19 de julho de 2025 (sábado) 🕗 Horário: A partir das 8h

📲 Live: Instagram @barrigaverdeacre – às 10h