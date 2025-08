Barriga Verde comemora 39 anos de história no Acre nesta quinta

Hoje, quinta -feira (31), é dia de festa: o Barriga Verde completa 39 anos de história e contribuição com o desenvolvimento do comércio no Acre. Parceiro do ContilNet, o grupo segue sendo uma das referências no setor varejista, com uma trajetória marcada por dedicação, crescimento e inovação.

O nome “Barriga Verde” veio do primeiro dono, um catarinense que começou as atividades em Porto Velho (RO). O apelido, usado para quem nasce em Santa Catarina, surgiu ainda no período colonial, quando soldados da Ilha usavam uma faixa verde sobre a barriga — e o apelido pegou.

No Acre, a história começou em 31 de julho de 1986, com a primeira loja no bairro Quinze, em Rio Branco. Desde então, muita coisa mudou: vieram novas unidades, como a da Avenida Ceará em 1997, a matriz atual em 2006 (o primeiro Home Center da capital), e outras lojas no Segundo Distrito, bairro Bosque e, mais recentemente, no bairro Santo Afonso.

Em 2017, o Barriga Verde também voltou às origens, abrindo uma nova unidade em Porto Velho, agora em uma das regiões mais movimentadas da cidade.

Hoje, sob o comando dos irmãos Rubenir e Augusto Guerra — com a nova geração representada por Rodrigo Guerra —, a empresa segue em expansão. Aposta em novas tecnologias, qualificação da equipe e melhorias nas lojas, sempre com os pés no chão e o foco em atender bem.

Parabéns ao Barriga Verde pelos 39 anos de uma história construída com trabalho, família e compromisso com o Acre!