Barriga Verde revela ao ContilNet nova unidade no Segundo Distrito de Rio Branco

No mês em que comemora 39 anos de história no Acre, a loja Barriga Verde celebra com uma grande novidade: a inauguração de uma nova unidade no Segundo Distrito de Rio Branco, agora no loteamento Santo Afonso na BR-364. A informação foi confirmada durante a visita do diretor comercial Rodrigo Guerra aos estúdios do ContilNet na transmissão da Expoacre 2025.

“Estamos chamando essa loja de Depósito Barriga Verde. Queremos fazer uma pegada diferente, com os melhores preços e uma melhor negociação. E também esse nome é um resgate às origens, porque quando a gente abriu aqui no Acre, a primeira loja se chamava justamente ‘Depósito Barriga Verde’”, explicou Guerra.

A loja já funcionava anteriormente nas proximidades da Segunda Ponte, mas a mudança de endereço tem como objetivo facilitar o acesso dos clientes do Segundo Distrito e ampliar a presença da marca na região. Atualmente, o grupo conta com quatro unidades em Rio Branco, todas passando por reformas de modernização. “A gente está expandindo nosso grupo. Praticamente todas as lojas estão sendo reformadas para melhorar a experiência do cliente”, destacou o diretor comercial.

Com foco em materiais para construção do início ao fim da obra, a Barriga Verde oferece soluções completas em elétrica, hidráulica, acabamento, pisos, revestimentos, tintas e muito mais. Durante todo o mês de aniversário, os clientes podem aproveitar promoções diárias. Para acompanhar as ofertas e novidades, basta seguir o perfil oficial no Instagram: @lojabarrigaverde.

Com quase quatro décadas de atuação e foco em inovação, o Barriga Verde segue como referência no setor de materiais de construção no estado.