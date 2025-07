bate-boca-com-bolsonaro-enquanto-ele ainda-pode-falar

Há fartas provas, seu Bolsonaro, de que o senhor tentou dar um golpe de Estado em dezembro de 2022, e que só não deu porque os chefes militares não o apoiaram. Então, no último dia do seu governo, o senhor fugiu para os Estados Unidos e, de lá, pela televisão, assistiu a tentativa de golpe do 8 de janeiro.

Tentei nada, mentira! Temi que os brasileiros se revoltassem com o resultado das eleições e que o país virasse uma baderna. Foi por isso que estudei medidas, todas dentro das quatro linhas da Constituição, para evitar o pior. O 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe da esquerda para me incriminar.

O senhor passou os quatro anos do seu governo a atacar a Justiça e a desacreditar o processo eleitoral do seu país. Sem apresentar uma única prova, disse que lhe roubaram a eleição de 2018 no primeiro turno, obrigando-o a disputar o segundo. Para variar, o senhor mentiu, e sabe que mentiu.

Menti coisa nenhuma. Diversos eleitores disseram que votaram em mim e que seus votos não foram computados. Agora, revelo: a mesma queixa ouvi ao final do primeiro e do segundo turno das eleições de 2022. A Justiça torcia por Lula e por isso o deu por eleito. Simples assim. Vitória do sistema.

É sua opinião, e ela só serviu para que os caminhoneiros embarricassem as estradas atrapalhando o trânsito, e para que os seus seguidores acampassem à porta dos quartéis pedindo um golpe. Os chefes militares ficaram incomodados com aquilo, mas o senhor os enquadrou de imediato.

Mesmo contrariado e duvidando dele, respeitei o resultado das urnas, uma caixa preta que não pode ser auditada. Mas não abri mão do meu direito de não passar a faixa presidencial para aquele… Aquele dos nove dedos, comunista de carteirinha, e que está levando o país ladeira abaixo.

Lula só tinha nove dedos quando se elegeu presidente pela primeira vez em 2002, e no segundo turno o senhor votou nele, lembra? Depois, o senhor o procurou para que nomeasse ministro da Defesa um nome do seu agrado, e do agrado dos militares. Lula recusou-se a recebê-lo.

São águas passadas. Mais importante são as águas que estão aí. O governo e o senhor Alexandre de Moraes querem me ver preso sem que eu tenha feito nada, nadinha. Não rasguei a Constituição, não trafiquei pessoas. Querem me impedir de ser candidato em 2026 porque só eu posso derrotá-los, e mais ninguém.

Com o apoio de Trump, naturalmente… Jogando a culpa do tarifaço nas costas do governo brasileiro. Como se o senhor nada tivesse a ver com isso. Muito menos seu filho Zero Três, Eduardo, a nulidade que com sua ajuda financeira conspira nos Estados Unidos contra os interesses do Brasil.

Fim de papo. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.

Sua família e seus interesses acima de tudo. Deixe Deus de fora.

Comunista!

Traidor da Pátria!

Todas as Colunas do Blog do Noblat