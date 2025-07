bateu-saudade?-“wicked”-promove-encontro-de-integrantes-do-rouge-nos-bastidores

Para a alegria dos fãs de Rouge e após um longo período sem serem vistas juntas em público, as cantoras e atrizes Karin Hils e Aline Wirley se reencontraram na noite desta sexta-feira (25/7), no Teatro Renault, em São Paulo.

O encontro aconteceu nos bastidores do musical “Wicked”, onde Karin tem sido elogiada pelo público e critica por seu desempenho no papel como Madame Morrible, a vilã da história não contada de OZ. O momento celebra ainda os 15 anos de carreira de Karin em musicais e mais de 25 na música.

Aline, que mora no Rio de Janeiro, aproveitou a viagem em família para São Paulo para ver sua amiga em cena. O esposo de Aline, o ator Igor Rickli, e os três filhos do casal também marcaram presença.

Nos bastidores, o clima de nostalgia tomou conta da produção, do público e dos colegas de elenco. Todos se animaram com o reencontro de duas Rouge, divas do pop nacional.