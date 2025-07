Batmóvel: Neymar compra carro inspirado em super-herói avaliado em mais de R$ 8 milhões

Apesar do alto investimento para adquirir a máquina, o jogador não poderá usá-la nas ruas

A garagem de Neymar Jr. ganhou um reforço de peso nesta sexta-feira (11/7): a réplica do Batmóvel, carro imortalizado por Batman nas telonas e desenhos infantis. O veículo inspirado no super-herói foi adquirido pelo camisa 10 por 1,5 milhão de dólares – cerca de R$ 8,3 milhões, na cotação atual.

O projeto, produzido pelo designer Adhemar Cabral ao longo de três anos, é todo na cor preta e conta com diversos adereços em referência ao Homem Morcego. A máquina conta com um motor V8 e potência estimada entre 450 e 500 cavalos. Para efeito de comparação, é uma potência similar a Porsche 911, enquanto carros populares, como o Kwid e o Mobi têm entre 68 e 71cv.

O jogador também compartilhou um registro da mais nova aquisição.

Apesar da motorização de causar inveja em muito veículo de luxo, a réplica do Batmóvel de Neymar não poderá ser vista pelas ruas públicas. Isso porque o carro não possui emplacamento nem homologação, ficando restrita a circulação em propriedades particulares.

O atacante do Santos é um grande fã do Batman, tendo até mesmo uma tatuagem do personagem da DC Comics em suas costas. Além disso, o jogador é dono de uma extensa lista de itens colecionáveis do super-herói, o que inclui máscaras, bonecos, quadros e outros objetos.