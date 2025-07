“bbb”-ou-“a-fazenda”?-flavia-pavanelli-responde-se-participaria-de-reality-show

Atriz e influenciadora, de 27 anos, é um dos nomes frequentemente associados às atrações

O nome de Flavia Pavanelli é sempre ventilado às vésperas dos realities show. No entanto, os rumores nunca se confirmaram. No entanto, será que ela participaria? A influenciadora esclareceu a dúvida em relação às atrações em entrevista à repórter Ciça Camargo, do portal LeoDias, durante o evento de lançamento da nova coleção da marca Flor de Lis, nesta terça-feira (29/7), em São Paulo.

Ela chegou a confirmar já ter recebido o convite, mas não entregou o destinatário da proposta — afinal, seria do “BBB”, “A Fazenda” ou outro programa do gênero? “Eu fui convidada há muito tempo”, confessou. A musa contou que, com tantos rumores sobre o tema, passou a tentar rastrear a origem dessas informações.

“E foi uma das vezes que eu entendi quando isso vazou, né? Mas ao mesmo tempo tem coisa que às vezes até eu sou pega de surpresa”, iniciou Flavia. Ela acrescentou que até seus amigos a cobram pela participação: “Às vezes elas me falam: ‘Você vai pro Big Brother? É que fulano me falou. E em outros realities também”.

Apesar das cobranças de fãs e amigos, a influenciadora, que tem mais de 18 milhões de seguidores, afirmou que não aceitaria participar. Pelo menos por agora: “Atualmente, não. Eu sinto que eu estou numa fase muito gostosa com todos esses projetos, sabe? Não é medo. Hoje em dia, tem muita coisa, até nesse diário virtual que eu falo, que me libertei”, refletiu.

“Antes eu tinha muito receio de falar a minha opinião, de falar às vezes a verdade sobre determinado assunto e hoje, graças a Deus, estou liberta”, continuou Pavanelli. As recusas, porém, deixam outra possibilidade em aberto: “Quem sabe um dia eu não faço um reality da minha própria vida?”