BBC contesta número de público no show de Lady Gaga e estima menos de 700 mil pessoas em Copacabana

A BBC, emissora britânica de rádio e TV, levantou dúvidas sobre os números divulgados após o show de Lady Gaga na Praia de Copacabana, realizado em 3 de maio. Segundo análise baseada em fotos e vídeos do evento, a corporação estima que cerca de 660 mil pessoas estiveram presentes um número bem distante dos 2,1 milhões anunciados pela Prefeitura do Rio e pela produtora Bonus Track.

Logo após o espetáculo, os organizadores afirmaram que mais de dois milhões de pessoas haviam passado pelas areias de Copacabana para assistir à apresentação gratuita da artista. A própria equipe de Lady Gaga, por sua vez, divulgou à imprensa internacional um público ainda maior: 2,5 milhões de pessoas. Esse número chegou a ser registrado pelo Guinness Book como o maior público em um show gratuito de uma artista feminina.

A BBC, no entanto, apontou que nenhuma das partes explicou como esses números foram obtidos. Um especialista consultado pela emissora afirmou que seria necessário utilizar toda a faixa de areia de Copacabana cerca de 4 km para comportar um público de 2 milhões de pessoas. No caso do show de Lady Gaga, a plateia se concentrou em uma área de aproximadamente 1 km, entre o Copacabana Palace e o início do bairro do Leme.

Apesar das divergências, a Prefeitura do Rio mantém a estimativa inicial de 2,1 milhões de espectadores. Vale lembrar que, em 2024, o show de Madonna no mesmo local teria reunido 1,6 milhão de pessoas, segundo os organizadores. Independentemente da polêmica, ambos os eventos atraíram multidões e movimentaram a cidade.

Por: Portalpopline