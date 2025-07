Beach tennis: expert lista benefícios da prática para a saúde mental

O beach tennis é uma verdadeira febre entre os praticantes de atividade física ao ar livre, principalmente no Brasil. Trazendo o lifestyle praiano para as capitais e cidades longe do litoral, a modalidade, que combina o tênis com o vôlei de praia, apresenta diversos benefícios para o corpo e a mente, sendo considerado um dos esportes mais terapêuticos da atualidade.

Para entender um pouco mais sobre a influência do jogo na saúde mental dos praticantes, a coluna Claudia Meireles conversou com o professor Guru Bigode, referência no ensino de beach tennis. Vem com a gente entender um pouco mais sobre essa modalidade que vai muito além da quadra!

O beach tennis

Criado no ano de 1987 em Ravenna, na Itália, o beach tennis chegou ao Brasil em 2008, no Rio de Janeiro. Mas foi na pandemia de Covid-19, quando as pessoas passaram a buscar por mais práticas ao ar livre, que o esporte teve um crescimento mais expressivo;

Segundo a Confederação Brasileira de Tênis (CBT), em apenas dois anos o número de praticantes cresceu em 175%, saltando de 400 mil (2021) para 1,1 milhão (2023);

Disputado em uma quadra de areia com rede e raquetes específicas, o objetivo dos jogadores é devolver a bola para o campo adversário sem que ela toque no chão;

Com partidas dinâmicas e acessíveis, pode ser praticado por pessoas de diferentes faixas etárias e níveis de preparo físico. É comum encontrar famílias inteiras e grupos de amigos praticando juntos em clubes, parques ou centros especializados.

Benefícios para a saúde mental

Guru Bigode aponta que um dos principais benefícios para a saúde mental é a redução da ansiedade. Ele explica que a atividade trabalha o foco e a atenção no momento presente – o famoso mindfulness (traduzido como “atenção plena” para o português).

Por ser um jogo rápido e dinâmico, exige que a pessoa se desconecte das distrações do dia a dia e se concentre totalmente no que está acontecendo na partida. “A gente fica igual um cachorro quando está correndo atrás da bola: não pensa mais em nada, a não ser na bolinha”, brinca o professor.

Beach tennis é um dos esportes com mais benefícios para a saúde mental

A prática do beach tennis é indicada para todas as idades

Pode ser jogado de forma individual, ou em dupla

Outro fator apontado pelo instrutor é que o beach tennis é um dos esportes que mais proporcionam a liberação de dopamina no organismo, substância responsável pela sensação de prazer e realização.

Diferentemente da dopamina gerada por vícios como redes sociais e álcool, a dopamina liberada pelos exercícios físicos é a que mais oferece o sentimento de autorrealização.

“Você toca mais vezes na bola e tem mais facilidade de acertá-la no outro lado. A cada acerto, o cérebro acaba liberando dopamina. Esse é um dos principais motivos que fazem o beach tennis viciar bastante: todos os seus praticantes se sentem mais confiantes, seguros e empoderados desde a primeira aula”.

Além disso, é uma atividade física que também libera endorfina, responsável por reduzir o estresse, além de promover sensações de bem-estar e prazer. Os efeitos positivos se acumulam: melhora na autoestima, na disposição, na saúde do coração e dos pulmões, além do impacto positivo na produtividade.

“Faz o corpo inteiro funcionar melhor e nos ajuda a pensar mais rapidamente, fazendo com que você se sinta mais disposto e produtivo no trabalho”, acrescenta.

Recomendações específicas

Se você está se perguntando se qualquer pessoa pode jogar, Guru Bigode garante que sim, desde que não haja restrições médicas específicas. Para ele, a frequência ideal para a prática do esporte depende do gosto pessoal e da rotina de cada um.

Ele também recomenda que os alunos pratiquem musculação diariamente por pelo menos 30 minutos, para prevenir qualquer tipo de lesão.

