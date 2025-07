Bebê a bordo! Emily Garcia e Victor Igoh emocionam ao anunciar gravidez

A novidade foi divulgada em um vídeo gravado na praia e narrado por Titina, filha de Victor, que ganhou o papel de irmã mais velha

Emily Garcia e Victor Igoh anunciam espera do primeiro filho do casal (Reprodução: Instagram @e_milygarcia)

A influenciadora Emily Garcia surpreendeu os seguidores ao anunciar que está grávida do segundo filho. A novidade foi revelada na noite de quinta-feira (3/7) em um vídeo emocionante publicado nas redes sociais. Mãe de Miguel, a ex-participante do Rancho do Maia agora espera o primeiro bebê com o namorado, o influenciador Victor Igoh. A nova fase marca a expansão da família que o casal está construindo juntos.

Titina, filha de Victor de um relacionamento anterior, também ganhou um novo papel: o de irmã mais velha. Foi ela, inclusive, quem narrou o vídeo do anúncio da gravidez, tornando o momento ainda mais especial. “Esse amor se fez presente, um amor que é bem-vindo e de um jeito lindo veio para unir ainda mais a gente…”, disse a menina, em um dos trechos.

Veja as fotos Emily Garcia e Victor Igoh anunciam espera do primeiro filho do casalReprodução: Instagram @e_milygarcia Emily Garcia e Victor Igoh anunciam espera do primeiro filho do casalReprodução: Instagram @e_milygarcia Emily Garcia e namorado Victor IgohReprodução: Instagram @e_milygarcia Emily Garcia e namorado Victor IgohReprodução: Instagram @e_milygarcia

Leia Também

Para o anúncio, Emily gravou um lindo vídeo na praia com o pai do bebê que está esperando. Emocionados, os dois falaram sobre essa nova etapa única na vida do casal. “Deus nunca plantaria desejos em nossos corações que fossem em vão. Os planos dEle são e sempre foram perfeitos, só Ele sabe de todas as coisas! Nosso desejo sempre foi estarmos juntos e formar nossa familinha tão sonhada e abençoada.”, começa o texto.

“Hoje com o coração transbordando de gratidão, amor, emoção… dividimos com vocês o nosso maior presente: Estamos esperando nosso bebê. Nosso lar vai crescer, nossa Fé se renova e o milagre da vida mais uma vez nos alcança. […] Nossa família cresceu!”, completa a legenda.

Por meio dos stories, a influenciadora contou que está grávida de três meses e, nas imagens, mostrou a barriguinha no início de sua segunda gestação. Aproveitando a novidade, Emily também exibiu o ultrassom do bebê.