Bebê a caminho: confira quem são as famosas que vão aumentar a família em 2025

O clima de expectativa e celebração tomou conta do mundo das celebridades em 2025, com vários anúncios de gravidez que movimentaram as redes sociais e conquistaram o carinho do público. Entre as brasileiras, nomes como Camila Queiroz, Rafa Kalimann, Carol Peixinho, Dani Calabresa e Brunna Gonçalves dividiram com os fãs momentos íntimos e cheios de emoção ao revelarem que estavam esperando seus bebês. No cenário internacional, Rihanna também chamou a atenção ao compartilhar a boa notícia com estilo e glamour. Esses anúncios não apenas tornam o ano ainda mais marcante para as futuras mamães, mas também alimentam a curiosidade dos fãs, que seguem cada detalhe das gestações com enorme entusiasmo.

Confira abaixo a lista que o portal LeoDias separou das famosas que estão esperando por mais uma vida:

Camila Queiroz

A atriz Camila Queiroz, de 32 anos, surpreendeu os fãs ao anunciar oficialmente sua primeira gravidez no último dia 11 de julho, revelando que está com cinco meses de gestação com o marido, o também ator Klebber Toledo. A revelação veio acompanhada de uma imagem celebrando o momento, com a legenda: “Há 5 meses esperando o amor da nossa vida”. Logo depois, ela compartilhou fotos tiradas durante um passeio por Roma, nas quais exibiu o barrigão pela primeira vez, em looks discretos mas evidentes.

Apesar de estar presente em diversos eventos nos últimos meses, Camila conseguiu manter a informação em sigilo até o momento da declaração pública, o que gerou surpresa entre seguidores e colegas famosos, incluindo Bruna Marquezine, que reagiu emocionada ao anúncio.

Mariana Rios

A atriz e apresentadora Mariana Rios emocionou seguidores ao anunciar em 19 de junho que está grávida do primeiro filho com o economista Juca Diniz. Depois de uma longa e difícil trajetória marcada por tentativas frustradas e aborto, ela compartilhou um vídeo no Instagram com um salmo e manifestações de gratidão: “Obrigada Deus! Obrigada Jesus!”.

Desde então, Mariana, com 39 anos, tem dividido sua jornada com transparência: relatou a descoberta de uma trombofilia adquirida que dificultava a gravidez, o uso intensivo de fertilização in vitro (FIV) para superar uma incompatibilidade genética com o parceiro, e o fato de vários embriões não terem sido viáveis até então.

Apenas dois dias após revelar a gestação, ela confirmou durante um chá revelação que espera um menino, publicando um vídeo em que aparece emocionada diante de balões azuis e declara: “Nosso menino. Entrego sua vida nas mãos de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo! Eu já te amo, meu filho!”.

Rafa Kalimann

A influenciadora Rafa Kalimann anunciou em 3 de junho que está aguardando seu primeiro filho com o cantor Nattan. A notícia foi revelada em post nas redes sociais, onde o casal contou que se trata de uma menina, que se chamará Zuza, uma homenagem à avó de Nattan, carinhosamente chamada assim pela família.

Rafa, atualmente com 32 anos, também abriu o coração sobre a perda gestacional que enfrentou no ano anterior, em 2024, fato que ela revelou publicamente no Dia das Mães como um momento de muita dor e ressignificação.

Maíra Cardi

A influenciadora Maíra Cardi, aos 41 anos, emocionou o público ao anunciar, em 26 de abril que está grávida novamente do empresário Thiago Nigro, depois de enfrentar um aborto espontâneo que interrompeu a gestação anterior com oito semanas. O anúncio foi feito por meio de um vídeo gravado nas Bahamas, no momento em que comunicou a notícia ao marido e à filha Sophia, de seis anos.

Pouco depois, revelou ter sido diagnosticada com trombofilia, condição que aumenta o risco de formação de coágulos sanguíneos e pode trazer complicações à gravidez, uma atenção essencial após a perda anterior.

Maíra descreveu a chegada da nova gestação como fruto de um “milagre” e compartilhou ter aguardado um momento de “sinal divino” antes de divulgar publicamente, afirmando acreditar que Deus guiou o timing do anúncio.

Carol Peixinho

Carol Peixinho, ex-BBB e influenciadora digital, está vivendo uma nova fase de sua vida ao esperar seu primeiro filho com o cantor Thiaguinho. A gravidez foi anunciada em março deste ano, e o casal escolheu o nome Bento para o bebê, que significa “abençoado” ou “bendito”.

Aos 40 anos, Carol compartilha com seus seguidores detalhes sobre sua gestação, destacando sua rotina de autocuidado e saúde. Ela enfatiza a importância da hidratação e de manter hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada e exercícios físicos adaptados à gestação.

Além disso, Carol revelou que não sentiu enjoos durante o período, o que é um alívio para muitas gestantes. A gestação tem sido tranquila, e o casal está ansioso pela chegada de Bento, compartilhando momentos especiais com seus seguidores nas redes sociais.

Jade Barbosa

A ginasta olímpica Jade Barbosa, de 33 anos, anunciou no dia 1º de junho deste ano que está esperando seu primeiro filho com o marido Leandro Fontanesi, sete meses após celebrarem o casamento. Em comunicado no Instagram, ela explicou que escolheu o momento para realizar o sonho da maternidade, aproveitando o período fora das competições e o tempo necessário para se recuperar da cirurgia no joelho direito.

Nas semanas seguintes, Jade compartilhou nas redes o primeiro clique mostrando a barriguinha em um dia de praia no Rio de Janeiro, um registro delicado que emocionou os seguidores. Em julho, a atleta promoveu uma celebração íntima com familiares e amigos para revelar o sexo e o nome da bebê. A pequena se chamará Eva, conforme desenhou sobre a barriga um coração rosa com o nome escrito no centro.

Rihanna

Rihanna anunciou sua terceira gravidez com A$AP Rocky durante o Met Gala 2025, exibindo sua barriga com um conjunto da grife Miu Miu. O rapper confirmou a notícia ao ser parabenizado por jornalistas no tapete vermelho do evento.

O casal já é pai de RZA, nascido em maio de 2022, e Riot, que chegou em agosto de 2023. A cantora tem compartilhado momentos especiais com seus filhos nas redes sociais, destacando a importância da família em sua vida.