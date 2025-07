Bebê morre após ser deixado em carro quente enquanto mãe fazia procedimento estético

Um bebê de um ano morreu após ser deixado dentro de um carro sob forte calor enquanto a mãe realizava um procedimento estético em um spa. O caso ocorreu em meio a temperaturas externas de 38 °C, e segundo os médicos, a temperatura corporal da criança chegou a 41,5 °C. O irmão da vítima, de 2 anos, também estava no veículo, mas sobreviveu.

De acordo com as autoridades, as duas crianças ficaram presas no carro sem ventilação por cerca de 90 minutos. A mãe, identificada como Maya Hernandez, de 20 anos, afirmou que o procedimento durou apenas 20 minutos, mas os filhos permaneceram no carro por quase duas horas.

Quando os socorristas chegaram, encontraram o bebê em estado grave, com convulsões, tremores e espuma na boca. Apesar dos esforços médicos para reanimá-lo por cerca de 40 minutos, o menino não resistiu.Maya foi presa e enfrenta acusações de homicídio culposo e crueldade infantil. O caso segue sob investigação pelas autoridades locais. Por:Portaltaon

