Bebê que sofreu queimaduras em maternidade apresenta melhora e pode deixar UTI

Internada no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, a bebê Aurora Maria, que sofreu queimaduras durante um banho logo após o nascimento na maternidade de Cruzeiro do Sul (AC), apresentou avanços significativos em seu quadro de saúde. A informação foi compartilhada por um familiar nas redes sociais nesta quinta-feira (4).

Segundo o relato, Aurora continua recebendo cuidados intensivos na UTI, mas os médicos já avaliam a possibilidade de transferência para outro setor do hospital, diante da boa resposta ao tratamento. As lesões estão cicatrizando de forma satisfatória, com exceção das extremidades dos dedos dos pés, que permanecem com coloração escura e em constante observação.

A equipe médica descartou qualquer comprometimento ósseo nas áreas afetadas, o que, segundo os profissionais, eleva as chances de recuperação por regeneração natural. Caso o processo não ocorra como o esperado, uma cirurgia com enxerto de pele pode ser necessária, utilizando tecido de outra parte do corpo da criança.

Outro ponto positivo informado pelo familiar é que a mãe da bebê tem conseguido manter contato físico com a filha, fortalecendo o vínculo afetivo durante o tratamento. Aurora também começou a ser alimentada com leite materno e, conforme a evolução clínica, a retirada da sonda alimentar está sendo considerada.

Enquanto a bebê segue em recuperação, o caso continua sendo investigado pela Polícia Civil do Acre, que busca esclarecer as circunstâncias em que ocorreram as queimaduras na unidade hospitalar em Cruzeiro do Sul. Com informações de: Ingrid Braga, do Juruá em Tempo.

