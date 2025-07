Bebê sobrevive após mãe de 12 anos morrer em parto de emergência

Após a mãe de 12 anos falecer em um parto de emergência, o bebê sobreviveu e está internado em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (14).

Procurada pela Itatiaia, a Prefeitura de Betim informou que o recém-nascido “segue com estado de saúde estável, sob os cuidados da equipe médica na unidade”.

O caso aconteceu nesse domingo (13) no Centro Materno-Infantil, localizado no bairro Espírito Santo. A vítima estava grávida de 32 semanas e chegou no hospital em estado gravíssimo.

Após dar entrada na unidade de saúde, a menina foi encaminhada para o CTI (Centro de Terapia Intensiva) e passou pela cirurgia, mas não resistiu e faleceu.

Em nota, a Prefeitura de Betim afirmou que “todos os protocolos indicados para o caso foram rigorosamente seguidos” pelos médicos e a família recebeu acompanhamento contínuo de uma equipe multiprofissional, incluindo suporte psicológico.

Por se tratar de caso que envolveu relação sexual com menor de 14 anos, o CMI notificou, — conforme a legislação vigente e em comum acordo com os órgãos de proteção —, o Ministério Público e o Conselho Tutelar, além do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e da UBS de referência da família”. Prefeitura de Betim ”.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) afirmou que instaurou um inquérito para apurar o caso. As investigações serão realizadas pela Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher em Betim.

“A investigação visa esclarecer os fatos e, entre outras diligências, apurar o crime de estupro de vulnerável”, informou a PCMG.