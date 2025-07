Bebê tem alterações na genitália após contato com testosterona do pai

Um caso raro ocorrido na Suécia chamou a atenção de médicos após uma bebê de 10 meses apresentar alterações nas partes ínt1mas ao ter contato direto com o gel de testosterona usado pelo próprio pai.

A menina costumava ser colocada deitada sobre o peito do homem, como parte da prática conhecida como contato pele a pele, bastante recomendada nos cuidados com #recém-nascidos.

O pai, no entanto, fazia uso de uma reposição hormonal com testosterona em gel. Ao aplicar o produto e depois segurar a filha sem roupas, acabou expondo a criança a níveis elevados do hormônio.

Com o tempo, os pais perceberam que havia algo diferente. O clitóris da bebê aumentou de tamanho e os lábios vaginais começaram a se fechar, o que motivou a busca por atendimento médico.

Após exames, os profissionais constataram que a exposição ao hormônio foi a causa das alterações. A partir do momento em que o uso do gel foi interrompido ou passou a ser feito com os devidos cuidados, os efeitos no corpo da menina começaram a regredir.