Bebedeira entre ‘amigos’ termina com homem morto a golpes de terçado no interior do Acre

Francisco Anísio de Lima Silva, de 57 anos, foi morto a golpes de terçado na noite desta segunda-feira (21), dentro de um quarteirão localizado na Rua Padre Leite, no bairro 18 de Setembro, em Senador Guiomard, município distante 27 km de Rio Branco. O autor do crime, identificado como Francisco Rosimar Oliveira de Paula, de 50 anos, fugiu logo após o homicídio.

Segundo informações da polícia, Francisco Anísio estava na companhia de vários amigos quando se envolveu em uma discussão com Francisco Rosimar. Com os ânimos exaltados, o suspeito, armado com um terçado, desferiu vários golpes contra a vítima, atingindo o tórax e o rosto. Francisco caiu morto no corredor, entre as portas dos apartamentos. Após o crime, o agressor fugiu do local.

Amigos da vítima acionaram rapidamente a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para prestar os primeiros socorros, mas, ao chegarem ao local, os socorristas constataram que Francisco Anísio já estava sem vida.

Policiais militares do 4º Batalhão estiveram na cena do crime, colheram informações sobre o suspeito e realizaram buscas na região, mas ele não foi localizado.

A área foi isolada para o trabalho da Perícia Técnico-Científica. O corpo foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML) e encaminhado à sede do órgão, em Rio Branco, onde passará por exames cadavéricos. Em seguida, será liberado para a família realizar o velório e o sepultamento.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Senador Guiomard.