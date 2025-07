Bela Gil detona padre que zombou da fé de Preta Gil

A apresentadora e chef Bela Gil se pronunciou nas redes sociais após declarações polêmicas do padre Danilo César, da cidade de Areial, no Agreste da Paraíba. O religioso relacionou a morte de Preta Gil, vítima de um câncer colorretal, à fé em orixás e ironizou as crenças da família Gil durante uma missa transmitida ao vivo no último domingo (27/7).

O caso gerou revolta nas redes sociais e levou a Polícia Civil a abrir um inquérito por suspeita de racismo religioso. “É cada absurdo que a gente precisa ouvir… Seu padre desrespeitoso”, escreveu Bela em seu perfil no Instagram, ao compartilhar uma publicação do historiador Leandro Karnal, que também condenou a fala do sacerdote.

Leia a matéria completa no Correio 24 horas, parceiro do Metrópoles.