Bela Gil se pronuncia após fala absurda de padre sobre morte de Preta

Bela Gil se manifestou sobre as declarações do padre Danilo César, da Paróquia de Areial, na Paraíba, sobre a morte de Preta Gil. O sacerdote foi acusado de intolerância religiosa após debochar do falecimento da artista. Ele afirmou no seu sermão que os orixás não “ressuscitaram” a cantora, que morreu vítima de câncer, no dia 20 de julho.

“É cada absurdo que a gente precisa ouvir… seu padre desrespeitoso”, disparou Bela Gil, irmã de Preta Gil, ao compartilhar um post de Leandro Karnal, que também expressou sua indignação.

Na publicação, Karnal declarou: “O sacerdote Danilo César fez sermão sobre a morte de Preta Gil. Argumentou que os orixás não devem possuir força pois… não ressuscitaram a artista. Para o padre, entidades que não conseguem evitar a morte, seriam falsas”, disse ele.

E continuou: “Neste caso, de acordo com a lógica do próprio sacerdote, quantos católicos ressuscitaram? Quantos papas (que recebem enorme quantidade de orações quando ficam doentes) mantiveram-se eternos e saíram saltitando pela praça de São Pedro?”, questionou.

Leandro Karnal foi além: “Não sei sobre vida eterna ou ressurreição, mas sei que Jesus mandou amar mesmo quem fosse diferente. Sei que, de acordo com Mateus 25, no dia do Juízo Final, o padre em questão é um sério candidato à condenação eterna por ser um homem cruel e preconceituoso”, finalizou.

Entenda a polêmica

O vídeo no qual o padre aparece debochando da religião de Preta Gil repercutiu nas redes sociais. Na gravação, que aconteceu durante a missa realizada no último domingo (27/7), Danilo César, que pertence à Diocese de Campina Grande, questionou as religiões de matriz africana, incluindo o Candomblé:

“Porque Deus sabe o que faz. Se for pra você morrer, vai morrer, e Deus sabe que a morte é o melhor pra você. Como é o nome do pai de Preta Gil? Gilberto Gil fez uma oração aos orixás, cadê esses orixás que não ressuscitaram Preta Gil? Já enterraram?”, disse ele.

Ele seguiu seu relato e disse que cristãos que procuram por “forças ocultas” deveriam ser levados pelo diabo. “E tem gente católico que pede essas forças ocultas. Eu só queria que o diabo viesse e levasse. Quando acordar com calor no inferno, você não sabe o que vai fazer”, completou.