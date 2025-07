Bella Campos entra na onda e brinca com tamanho da cabeça de Humberto Carrão

Atriz disse que avisou o colega para colocar a cabeça para trás, para não parecer tão grande

Humberto Carrão e Bella Campos no Festival de Inverno no Rio (Foto: Webert Belicio / Agnews)

Após Bella Campos e Humberto Carrão serem vistos juntos em um festival de música no Rio, a web foi tomada por comentários envolvendo o assunto da semana: O tamanho da cabeça do galã. Depois do viral ter dominado as redes, as estrelas de “Vale Tudo” já entraram na brincadeira, como Taís Araujo e, agora, a Maria de Fátima da trama das 21h.

“Humberto Carrão, já te falei para colocar a cabeça para trás, vida”, brincou Bella em um comentário no Instagram.

Veja as fotos Bella Campos tira sarro de Humberto Carrão por conta do tamanho da cabeçaReprodução / Instagram Humberto Carrão curte Festival de Inverno com Bella CamposFoto: Webert Belicio / Agnews Humberto Carrão e Bella Campos no Festival de Inverno no RioFoto: Webert Belicio / Agnews Humberto Carrão e Bella Campos no Festival de InvernoFoto: Webert Belicio / Agnews Humberto Carrão e Bella CamposFoto: Webert Belicio / Agnews

Leia Também

A brincadeira sobre o tamanho da cabeça de Carrão saiu da internet após Taís Araujo divertir os seguidores ao compartilhar um momento leve ao lado do colega na última quinta-feira (10/7). Durante uma pausa nas gravações da novela, a atriz aproveitou para dar uma dica ao amigo: Como evitar que a cabeça pareça grande demais nas fotos.

Carrão, que vive o personagem Afonso Roitman no remake da trama, comentou que já teve esse problema em outras imagens, como nas que tirou com as colegas de elenco Bella Campos e Alice Wegmann. Em ambas, sua cabeça acabou parecendo desproporcional ao resto da foto.