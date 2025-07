Bella Campos transforma ataques racistas em força e cria perfil inspirador para fãs

Bella Campos, atriz e modelo de 27 anos, criou um perfil no Instagram para compartilhar fotos de seguidores que se inspiraram no corte de cabelo de sua personagem, Maria de Fátima. A personalidade marcante da filha de Raquel (Taís Araújo) em “Vale Tudo” também se reflete no visual, que transmite ousadia e liberdade.

Fora das telinhas, o corte que valoriza os cabelos cacheados se tornou uma verdadeira fonte de inspiração para centenas de mulheres, impulsionado pelo movimento de valorização do cabelo natural, que ganhou força nos últimos anos, após décadas em que muitas mulheres abriram mão de usar seus cabelos crespos, cacheados e ondulados.

Com frequência, Bella repostava as fotos das fãs que se reconheciam nela, tanto pelo visual quanto pela atitude. Agora, decidiu reunir todos esses registros em um espaço especial. Pensando nisso, criou um perfil exclusivo no Instagram para publicar as fotos das seguidoras e telespectadoras do remake da Globo.

“A novela já está entrando na reta final, mas quero deixar registrado esse momento tão importante para nós com esse visual. Marquem esse perfil e mandem as fotos de vocês por lá, para a gente olhar para esse lindo acontecimento com muito orgulho e ser quem somos”, escreveu Bella, ao compartilhar a primeira imagem no novo perfil, dedicado às fãs de Maria de Fátima, ou como ela carinhosamente apelidou, Marys Fatys.