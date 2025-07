belo-estreia-novo-visual-para-novela-da-globo,-em-show-no-rio-de-janeiro

Depois de revelar a mudança no visual para o personagem em “Três Graças”, na futura novela das 21h da Globo, Belo exibiu os cabelos pretos e trançados nos palcos pela primeira vez na noite deste sábado, (19/7) durante uma apresentação no Rio de Janeiro.

Ainda na sexta-feira (18/7), quando mostrou aos fãs que havia abandonado os fios platinados, o cantor já havia se apresentado com o novo visual, mas preferiu manter os cabelos escondidos debaixo de uma touca.

Belo exibe novo visual para novela pela primeira vez em show no Rio de Janeiro Anderson Bordê / AgNews

Belo exibe novo visual para novela pela primeira vez em show no Rio de Janeiro Anderson Bordê / AgNews

Belo exibe novo visual para novela pela primeira vez em show no Rio de Janeiro Anderson Bordê / AgNews

Belo exibe novo visual para novela pela primeira vez em show no Rio de Janeiro Anderson Bordê / AgNews

Belo exibe novo visual para novela pela primeira vez em show no Rio de Janeiro Anderson Bordê / AgNews

Belo exibe novo visual para novela pela primeira vez em show no Rio de Janeiro Anderson Bordê / AgNews

Segundo a colunista Carla Bittencourt, Belo – que já atuou em “Arcanjo Renegado” – vai estrear em novembro deste ano nas novelas no papel de Misael, que promete ser um personagem de destaque na trama.

Descrito com “um papel forte e dramático”, o pagodeiro atuará como um marido tomado pelo luto que irá em busca de vingança do antagonista, interpretado por Murilo Benício, pela morte da esposa, que faleceu devido a falta de medicação.

Para o novo desafio, Belo não escondeu o nervosismo, mas também revelou que está ansioso pela nova experiência. “É uma grande honra, e vai ser uma responsabilidade, um desafio muito grande. Eu como cantor periférico, e agora como ator”, contou ao confirmar a participação em “Três Graças” no “Altas Horas”.

“A gente tem feito um trabalho tão bonito, já estou há algum tempo na rede Globo e agora essa oportunidade [de atuar em novelas] e com certeza vai ser um grande desafio. Mas eu encaro os desafios da minha vida sempre com muito amor, muito carinho, porque eu sou apaixonado em fazer a arte. Pode ter certeza que a entrega vai ser muito verdadeira”, contou Belo com exclusividade ao portal LeoDias.