Bia Miranda responde ao pedido de perdão de Jenny

Bia Miranda se pronunciou publicamente nessa quarta-feira (23/7) após um apelo de perdão feito por sua mãe, Jenny Miranda, durante uma entrevista recente ao vivo no Link Podcast.

A influenciadora usou as redes sociais para deixar claro que, apesar de já ter perdoado a mãe, não tem interesse em retomar qualquer tipo de relação com ela.

O pronunciamento de Bia Miranda

“Sempre falei, o perdão está aí e já foi perdoada, e não preciso te falar isso, Deus já sabe. Mas aproximação eu não quero”, escreveu Bia, nos comentários de uma página de entretenimento que repercutiu o vídeo da entrevista.

Na mesma mensagem, Bia também relembrou um episódio marcante de sua adolescência para justificar o afastamento. Segundo a ex-participante de A Fazenda 15, a mãe teria feito uma acusação grave envolvendo seu ex-padrasto, figura que ela considera como um pai.

“Ué, não era eu que tinha transado com meu padrasto? Você não me acusou disso? Sendo que eu tinha 12 anos, como eu iria fazer um bagulho desse?”, desabafou.

Bia Miranda respondeu ao pedido de perdão da mãe, Jenny.

O pedido de perdão de Jenny

Durante a participação no podcast, Jenny Miranda demonstrou arrependimento e pediu perdão à filha. Em tom emocionado, a influenciadora afirmou que não tem interesse em fama ou dinheiro, mas deseja reconstruir o vínculo com Bia e conviver com os netos, Kaleb e Maysha.

“Se eu te fiz algo, te repreendi, te machuquei de alguma forma, porque eu não sou perfeita e não vi, te peço perdão. Se algum dia eu te magoei e te machuquei e você não quer falar o que é, eu gostaria que você entrasse em contato comigo e falasse: ‘Mãe, você errou assim. Você fez isso. Eu não gostei’”, afirmou.

“Eu te peço perdão. Eu quero ter você na minha vida. Esquece o passado, passou… Eu quero os meus netos na minha vida, quero poder te ajudar. Eu não quero seu dinheiro, não preciso da sua fama, eu preciso de vocês”, completou.