Bianca Andrade e Fred Bruno comemoram juntos o quarto aniversário de Cris

Tema de festa foi pinguim

Festa de 4 anos do Cris, filho de Fred Bruno e Boca Rosa (Reprodução / Instagram (@bianca))

Bianca Andrade e Fred Bruno comemoraram juntos o aniversário de 4 anos do filho, Cris, nesta quarta-feira (16/7), com uma festa animada em um buffet infantil em São Paulo. A celebração teve fantasias a pedido do aniversariante: Bianca se vestiu de Mulher Gato, Fred escolheu o personagem Scooby-Doo.

Já o aniversariante roubou a cena com uma fantasia de pinguim, que também foi o tema da festa. Entre os convidados estava Francine Ehlke, que compareceu acompanhada do enteado, filho de seu noivo, Tony Maleh.

Veja as fotos Festa de 4 anos do Cris, filho de Fred Bruno e Boca RosaReprodução / Instagram (@bianca) Festa de 4 anos do Cris, filho de Fred Bruno e Boca RosaReprodução / Instagram (@bianca) Festa de 4 anos do Cris, filho de Fred Bruno e Boca RosaReprodução / Instagram (@bianca) Festa de 4 anos do Cris, filho de Fred Bruno e Boca RosaReprodução / Instagram (@bianca) Festa de 4 anos do Cris, filho de Fred Bruno e Boca RosaReprodução / Instagram (@bianca) Festa de 4 anos do Cris, filho de Fred Bruno e Boca RosaReprodução / Instagram (@bianca)

Leia Também

Um dia antes da festa, Cris teve um dia especial ao lado da mãe e, à noite, celebrou com o pai em uma comemoração intimista.

Diferente do ano passado, quando Fred e Bianca optaram por festas separadas por decisão do apresentador, desta vez os dois celebraram juntos.