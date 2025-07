Biancardi desabafa sobre “culpa” ao revelar desafios como mãe de duas

Bruna Biancardi usou as redes sociais, neste sábado (26/7), para bater um papo com os seguidores e abriu o coração sobre a nova fase da maternidade. A influenciadora deu à luz, recentemente, Mel, sua segunda filha com Neymar. O casal já é pai de Mavie, de um ano.

Durante a conversa, um internauta questionou sobre o maior desafio em ser mãe de duas, e Bruna falou sobre as mudanças de comportamento de Mavie, abordando a “culpa materna”.

“Tem sido maravilhoso. A Mavie é muito carinhosa com a irmã, mas o desafio existe mesmo… Ela tem tido uns episódios de birra e está bem mais grudada em mim e a mãe se culpa o tempo todo, né? Quando dou atenção para uma, me sinto mal que não estou com a outra e vice-versa”, desabafou.

Para lidar com esse momento de adaptação, Bruna Biancardi contou o que tem feito. “Nesse começo, tenho priorizado ficar bastante com a Mavie, ir nos lugares com ela, brincar, incluir ela quando vou fazer algo com a Mel e etc. Porque ela entende e sente a mudança”, explicou.

