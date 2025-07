billie-eilish-e-james-cameron-se-unem-para-filme-em-3d

Durante um show lotado neste sábado (19/7), em Manchester, na Inglaterra, Billie Eilish surpreendeu os fãs ao revelar que está gravando um novo filme-concerto com direção de ninguém menos que James Cameron, cineasta por trás de clássicos como “Titanic” e “Avatar”. A cantora afirmou que o projeto será lançado em 3D e envolverá quatro apresentações realizadas na cidade britânica.

Em meio a risadas e gritos da plateia, Billie compartilhou o segredo no palco: “Então, vocês devem ter notado que há mais câmeras do que o normal aqui. Basicamente, não posso falar muito sobre isso, mas o que posso dizer é que estou trabalhando em algo muito, muito especial com uma pessoa chamada James Cameron, e vai ser em 3D”. Segundo ela, o diretor estava assistindo ao show no meio do público. “Provavelmente estarei usando exatamente essa roupa por uns quatro dias”, brincou a artista, em referência às gravações contínuas.

Esse será o segundo registro audiovisual ao vivo da cantora. Em 2021, ela lançou “Happier Than Ever: Uma Carta de Amor para Los Angeles”, produção da Disney+ dirigida por Patrick Osborne e Robert Rodriguez, feita durante a pandemia, sem plateia presente.

O novo projeto está ligado à turnê “Hit Me Hard and Soft”, que promove o terceiro álbum de estúdio da artista. Com visual marcante, forte apelo emocional e performances intensas, os shows da nova era da cantora de 23 anos prometem uma abordagem mais imersiva, agora potencializada pela tecnologia tridimensional.

A escolha de Cameron para dirigir o filme também gerou grande expectativa entre os fãs. Conhecido por seu domínio técnico e por criar experiências visuais únicas, o diretor tem no currículo obras que definiram padrões em efeitos especiais no cinema, como os longas da franquia “Avatar”. A parceria com Billie marca mais um passo ousado da artista no cruzamento entre música e cinema.

Ainda não há data de lançamento ou outros detalhes revelados oficialmente, mas a expectativa é que o filme leve o público para dentro da turnê de forma inédita.

Billie Eilish cancela vinda ao Brasil

Como o portal LeoDias anunciou nesta semana, a cantora decidiu não vir ao Brasil com sua turnê, em novembro, apesar das negociações estarem avançadas e até patrocinadores já estivessem escolhidos. Billie queria fazer shows mais intimistas e não gostou da ideia de se apresentar em um estádio para mais de 60 mil pessoas, o que fugiria do seu conceito para a turnê.