BioParque do RJ fecha temporariamente após morte de galinhas-d’angola

O BioParque do Rio de Janeiro está temporariamente fechado ao público para fiscalização sanitária. De acordo com a administração do local, o fechamento ocorreu após a morte de galinhas-d’angola. O parque está localizado na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, zona norte da cidade, onde funcionava o antigo Jardim Zoológico do Rio.

Em nota pública, o BioParque informou que galinhas-d’angola foram encontradas mortas, e a equipe técnica veterinária acionou protocolos de biossegurança, notificando as autoridades sanitárias competentes.

“Como medida preventiva, o parque encontra-se temporariamente fechado ao público, conforme protocolo sanitário vigente. A proteção e o bem-estar dos animais segue como prioridade do BioParque do Rio”, diz comunicado.

Com as férias escolares do mês de julho, o parque vinha recebendo crianças e adolescentes com frequências. Para quem tinha o bilhete comprado e deseja reagendar a visita, o BioParque orienta o contato pelo e-mail: [email protected]