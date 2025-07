Bittar diz que Marina e Jorge Viana cometem crime ao defender rota diferente da ferrovia bioceânica

Em entrevista à Rede Record, o senador Márcio Bittar fez críticas ao presidente da Apex-Brasil, Jorge Viana, e à ministra Marina Silva por apoiarem a construção da ferrovia bioceânica — que ligará o Oceano Pacífico ao Atlântico, atravessando o Acre e diversos estados brasileiros. O Governo Federal autorizou, na última segunda-feira (7), o início dos estudos técnicos para execução do projeto.

O senador criticou, inclusive, a mudança no traçado da ferrovia, que, segundo ele, não respeita a proposta original, a qual interligaria os municípios acreanos até a região do Juruá e, consequentemente, ao Oceano Pacífico.

“Eu quero aqui nominar a decepção que tenho com a Marina Silva e com Jorge Viana, acreanos que devem tudo o que têm na vida ao Estado do Acre. E agora, no governo do PT, onde continuam no poder, o que fazem? Aceitam alterar a rota da ferrovia. A rota da ferrovia serviria muito ao Acre, integrando Feijó, Tarauacá e todo o Vale do Juruá, oferecendo uma opção de desenvolvimento para aquela região”, disse o senador.

Bittar é defensor da construção de uma estrada ligando Cruzeiro do Sul a Pucallpa, no Peru, passando por dentro da Serra do Divisor — projeto que tem sido rechaçado por ambientalistas.

“Mas o que eles fazem? Em nome da ideia de que não pode haver uma ferrovia ou rodovia passando pela Serra do Divisor, aceitam a pressão ambientalista — que enche os bolsos de dinheiro internacional — e mudam a rota para sair ao lado da BR-317. Se isso de fato acontecer, nós, de Feijó, Tarauacá e do Juruá, vamos nos eternizar isolados”, acrescentou.

O senador afirmou que o governo do PT não dará continuidade ao projeto, “porque será derrotado no ano que vem”. Além disso, disse conhecer bem a realidade da Amazônia brasileira.

“O que o governo do PT está fazendo, com o silêncio e a complacência de Marina e Jorge Viana, é, a meu ver, um crime contra o verdadeiro interesse do Acre. Agora, sabe por que isso não vai acontecer? Porque este governo termina no ano que vem, e nós vamos ganhar a eleição. E ao vencer, vamos recolocar a rota onde ela deve estar: ao lado da BR-364, ligando Cruzeiro do Sul a Pucallpa, no Peru. Essa é a rota que interessa ao Acre. Eu sou Márcio Bittar, senador pelo Acre. Cresci na Amazônia. Conheço a verdadeira realidade de quem habita aquela região”, finalizou.