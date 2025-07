blackpink-e-o-iminente-retorno-do-bts-colocam-o-k-pop-de-volta-ao-topo-das-paradas

O Kpop já contou com grandes lançamentos em 2025 em grupos de destaque da quarta geração como Aespa, Itzy e Ateez. Porém, nenhum deles furou a bolha de fãs, sobretudo aqui no ocidente. Coube ao Blackpink com “Jump” colocar o pop coreano no topo das paradas globais novamente e, com o retorno iminente do BTS, Seul pode voltar a ser a capital da música no mundo.

Vale lembrar que os maiores hits do Kpop no ano até agora são de integrantes do Blackpink: “APT” de Rosé e “Like Jennie” de Jennie. Além do Katseye, que enfrenta controvérsias se é mesmo pop coreano.

Blackpink no clipe de "Jump" Reprodução Primeiro show da "Deadline World Tour", do Blackpink, será de 5 de julho na Coreia do Sul Divulgação BLACKPINK anuncia turnê mundial. Reprodução: Instagram@blackpinkofficial Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V e Jungkook Foto: Divulgação/BTS Photo by: Hubert Boesl/picture-alliance/dpa/AP Images

Em uma semana movimentada com lançamentos de destaque como Justin Bieber, as “Titãs do Kpop” conseguiram a melhor estreia e se estabilizaram em primeiro lugar no Spotify Global. Elas se tornaram o primeiro grupo a conquistar três canções número 1 na plataforma, já que alcançaram o feito em 2022 duas vezes com “Pink Venom” e “Shut Down”.

Em “Jump”, o Blackpink juntou o útil ao agradável quando usou sua fórmula de refrãos eletrônicos e letra de auto-afirmação, algo que elas nem precisam mais. Todos já sabem do poder de Jennie, Lisa, Rosé e Jisoo.

O single novo reforçou o sentimento de que a banda se tornou um fenômeno global ainda mais estabelecido, principalmente após a fase focada mais na carreira solo das quatro integrantes.

Com uma turnê mundial na estrada e ainda um álbum a lançar este ano, o Blackpink já se posicionou como um grande concorrente a hit do ano.

E o BTS?

O único grupo capaz de rivalizar com o Blackpink é o BTS. Isso todos no meio do Kpop sabem. Porém, eles estão em um hiato desde que todos os seus integrantes foram prestar os dois anos de serviço militar obrigatório na Coreia. Em junho, todos saíram do alistamento e agora se preparam para o comeback.

Os sete artistas já deixaram claro que o retorno virá em grande estilo: com álbum novo e turnê mundial, assim como o Blackpink. Assim que o anúncio oficial vier, a internet vai parar e os charts vão abrir espaço para a chegada deles.

E mesmo sem lançar músicas juntos desde 2022, o BTS se manteve ativo nas paradas por meio de seus destaques em carreira solo.

Jimin, por exemplo, figurou em paradas importantes de alcance global como do Spotify e da Billboard com “Who”, que chegou ao número 1 na Hot 100.

Assim como Jung-Kook, que alcançou o mesmo feito com “Seven”, parceria com Latto. E todos os outros integrantes, J-Hope, Suga, V, Jin e RM lançaram seus trabalhos solo.