blefaroplastia:-especialista-explica-os-riscos-da-cirurgia-mais-realizada-no-mundo

A blefaroplastia, cirurgia para correção das pálpebras, foi o procedimento cirúrgico estético mais realizado no mundo em 2024, superando pela primeira vez a lipoaspiração, de acordo com dados divulgados pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), que apontou um crescimento global de 13,4% em relação ao ano anterior. Para esclarecer os motivos por trás desse fenômeno e tirar dúvidas sobre esse procedimento estético que tem se tornado cada vez mais popular, o portal LeoDias conversou com o cirurgião plástico, Dr. Rodrigo Mangaravite.

Segundo o médico, a popularização do procedimento está ligada à procura por rejuvenescimento facial com resultados naturais e recuperação relativamente tranquila. Ele explica que a cirurgia tem como foco a retirada do excesso de pele e bolsas de gordura na região dos olhos: “A blefaroplastia é um procedimento cirúrgico para rejuvenescimento da região dos olhos. Ela é indicada para remover o excesso de pele nas pálpebras superiores e inferiores. Em alguns casos o paciente apresenta também bolsas de gordura, que deixam a região mais pesada e envelhecida”, iniciou o especialista.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução Famosas que já realizaram blefaroplastia Foto: Reprodução Reprodução/Montagem Foto: Divulgação Blefaroplastia Foto: AdobeStock Blefaroplastia Foto: Freepik Blefaroplastia Foto: Divulgação Blefaroplastia Foto: Reprodução Voltar

Próximo

Famosos como Luana Piovani, Ana Paula Siebert, Letícia Spiller, Sérgio Mallandro, Luiza Brunet, o cantor Marrone e o presidente Lula já passaram pela cirurgia, que tem se consolidado como uma escolha frequente entre celebridades em busca de um olhar mais leve e rejuvenescido.

A decisão pela realização da cirurgia depende da avaliação individual feita por um especialista: “A avaliação é feita pelo cirurgião plástico a partir das queixas do paciente, se o que incomoda o paciente for possível resolver cirurgicamente, a blefaroplastia vai ser indicada”, explicou.

De acordo com o Dr. Mangaravite, qualquer pessoa saudável pode se submeter à cirurgia: “Qualquer pessoa que esteja em condições de saúde para realizar, pode se realizar a cirurgia. A contra-indicação seria o um estado de saúde que não seja compatível com a cirurgia”

Sobre o tipo de anestesia utilizado no procedimento e o tempo de duração, o cirurgião explicou que variam de acordo com a complexidade de cada caso:“Essa cirurgia pode ser realizada com anestesia local e sedação ou anestesia geral, vai depender da rotina cirúrgica adotada pelo cirurgião que vai realizar. E a duração também pode variar de cerca de 30 minutos nos casos mais simples a duas horas nos casos mais complexos.”

Como todo procedimento cirúrgico, a blefaroplastia também envolve riscos, embora geralmente seja considerada segura: “Os riscos são inerentes a qualquer procedimento cirúrgico, como sangramentos, hematomas, assimetrias e alguma cicatriz inestética.”

Em relação ao pós-operatório, o especialista afirma que o desconforto costuma ser mínimo: “O pós operatório normalmente é bem tranquilo, quase sem dores, porém com um inchaço e hematomas que podem variar de acordo com a complexidade do caso.”

Sobre os cuidados necessários após a cirurgia, o cirurgião orienta:“Os cuidados no pós operatório incluem um repouso relativo na primeira semana, compressas frias na região operada e evitar exposição ao sol.”

Embora os resultados sejam duradouros, o tempo de permanência do efeito depende do estilo de vida do paciente: “Como qualquer cirurgia plástica bem feita o resultado é bem duradouro mas não definitivo, pois o envelhecimento é constante. E a duração vai depender muito dos hábitos de vida e cuidados com a pele que cada paciente tem.”

O médico ainda destaca que o valor da cirurgia varia bastante: “Da mesma forma que a cirurgia pode variar em complexidade, os valores também podem variar muito, isso levando em conta o tipo de cirurgia, qualificação do profissional que vai realizar, local onde a cirurgia vai ser realizada”, finalizou.

Brasil lidera em número de cirurgias plásticas

Além da blefaroplastia, a pesquisa da ISAPS revelou que foram realizados mais de 17,4 milhões de procedimentos cirúrgicos e 20,5 milhões de procedimentos não cirúrgicos no mundo em 2024. O aumento global nos últimos quatro anos foi de 42,5%.

Os Estados Unidos lideram o número de procedimentos estéticos, com 6,1 milhões, seguidos pelo Brasil (3,1 milhões), que ocupa o primeiro lugar em número de cirurgias estéticas (2,3 milhões), e pelo Japão.

Entre os procedimentos não cirúrgicos, a toxina botulínica (botox) permaneceu como o mais realizado, com 7,8 milhões de aplicações, seguida por preenchimentos com ácido hialurônico, que somaram 6,3 milhões, um aumento de 5,2% em relação ao ano anterior.

O presidente do Comitê Global de Pesquisa da ISAPS, Dr. Amin Kalaaji, destacou a ampliação do escopo da pesquisa de 2024 para acompanhar as novas tendências: “Adicionamos novas perguntas à pesquisa e dimensões à nossa análise para abranger tendências emergentes em estética. Nosso relatório agora inclui dados sobre ‘Mommy Makeover’ e outros procedimentos combinados, revisão de cicatrizes, rejuvenescimento das mãos com enxerto de gordura, remoção de gordura bucal, correção de mamilo invertido, criação de covinhas e outras cirurgias genitais externas.”