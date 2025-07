Bloco da Preta volta às ruas do Rio, Salvador e São Paulo em 2026 em tributo à cantora

Mesmo sem a presença física de Preta Gil, o tradicional Bloco da Preta, um dos mais queridos do Carnaval brasileiro, voltará às ruas em 2026. A cantora faleceu no dia 20 de julho de 2025, aos 50 anos, vítima de um câncer colorretal. Segundo informações obtidas com exclusividade pelo portal LeoDias, o retorno do bloco já está sendo planejado como uma grande homenagem à artista.

A edição de 2026 está prevista para acontecer em seu formato tradicional: no pré-Carnaval no Rio de Janeiro, durante os dias oficiais da folia em Salvador, e no pós-Carnaval em São Paulo, conforme já acontecia em anos anteriores.

A última edição foi em 2024 e teve um significado especial: celebrou os 15 anos do Bloco da Preta e marcou o retorno de Preta aos palcos após a primeira fase do tratamento contra o câncer.

Naquele ano, por orientação médica, a cantora optou por substituir o trio elétrico por apresentações em palco. O tema escolhido, “De volta ao sol”, foi uma homenagem ao seu renascimento artístico e pessoal diante da doença.

Bloco cancelado em 2025 e a esperança do retorno em 2026

Em 2025, no entanto, o bloco precisou ser cancelado. Na época, Preta se recuperava de uma cirurgia realizada em dezembro para a retirada de tumores, em meio ao agravamento da doença. O anúncio foi feito pela RIOTUR nas redes sociais, com uma mensagem afetuosa à artista: “Preta, vamos todos sentir sua falta nesse carnaval, mas não se avexe não: 2026 é logo ali e em breve vamos te dar aquele abraço!”

Na época, Preta respondeu à publicação com a esperança de dias melhores: “Até 2026!!! Um lindo carnaval pra vocês”, escreveu ela, mantendo o otimismo que sempre a acompanhou.

Ao longo do ano, porém, o quadro de saúde da cantora se agravou. Preta Gil faleceu no último dia 20 de julho de 2025, deixando um legado de alegria, coragem, representatividade e amor, sentimentos que sempre marcaram sua trajetória dentro e fora dos palcos.

A expectativa é que a edição de 2026 seja uma celebração intensa da vida e da arte da cantora, com grandes homenagens à sua história e tudo o que construiu com o bloco que leva seu nome.

Circuito de Blocos de Rua Preta Gil

Após seu falecimento, Preta Gil foi homenageada pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que rebatizou o tradicional circuito de blocos da capital com seu nome. A partir de agora, o trajeto passa a se chamar oficialmente “Circuito de Blocos de Rua Preta Gil”, em tributo à artista e à sua contribuição marcante para o Carnaval carioca.

Procurado pelo portal LeoDias para comentar sobre o retorno do bloco, o empresário e sócio de Preta Gil, Marcelo Azevedo, não respondeu até o fechamento desta matéria.