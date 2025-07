Bloco “Rolinhas do Coronel” celebra 35 anos com irreverência e arrasta multidão em Brasiléia

As ruas de Brasiléia se transformaram em um verdadeiro palco de alegria e irreverência na tarde deste domingo (6), com o desfile do tradicional bloco carnavalesco “Rolinhas do Coronel”, que completou 35 anos de história. A celebração fez parte da programação do Carnavale 2025 e das comemorações pelos 115 anos do município.

Fundado em 1990, o bloco é conhecido por seu espírito bem-humorado e transgressor, reunindo homens vestidos de mulher e, mais recentemente, mulheres caracterizadas como homens — um verdadeiro espetáculo de criatividade, com fantasias que vão do inusitado ao clássico do carnaval de rua. Neste ano, o desfile atraiu uma multidão de foliões e curiosos, que acompanharam o cortejo desde a rotatória principal da cidade até a Praça Hugo Poli, onde a festa continuou com muita música e animação.

Moradores acompanharam a passagem do bloco de calçadas, janelas e varandas, registrando o momento com celulares, gargalhadas e muitos aplausos. Como de costume, vídeos e fotos rapidamente viralizaram nas redes sociais, alimentando a fama do bloco como um dos mais populares e irreverentes da região.

Um dos pontos altos do desfile foi a já famosa “caixa d’água de caipirinha”, com 500 litros da bebida servidos aos foliões durante o percurso. A brincadeira, que já virou tradição, reforça o espírito descontraído e festivo que marca o bloco desde sua criação.

A organização do evento é realizada por moradores da cidade com apoio da Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. O prefeito Carlinhos do Pelado, um dos fundadores do “Rolinhas”, participou do desfile ao lado da primeira-dama, Nilha Lima. Em pronunciamento, ele destacou a importância cultural e afetiva do bloco para o município.

“São 30 anos de alegria, diversão e tradição, uma homenagem ao nosso querido Carlito César, o Coronel Baleia, que lá atrás, junto com os filhos, sobrinhos e amigos, iniciou esse movimento. Hoje, como prefeito, é uma honra poder manter viva essa tradição e ver as novas gerações fazendo parte dessa história”, afirmou Carlinhos.

O nome “Rolinhas do Coronel” surgiu em alusão ao apelido de Carlito César, inspirado em um personagem da novela “Tieta”, da TV Globo. Na década de 1990, Carlito liderava o bloco em sua caminhonete, tocando marchinhas de carnaval enquanto era seguido por amigos e familiares pelas ruas da cidade. Com sua morte, em 2000, o grupo não apenas sobreviveu, como cresceu e se consolidou como um dos ícones da identidade cultural de Brasiléia.

Ao lado de outros nomes históricos como o “Bloco do Boi” e o extinto “Pancadões”, o “Rolinhas do Coronel” mantém viva a essência do carnaval de rua, sendo símbolo de resistência, memória afetiva e celebração popular em uma das festas mais esperadas do calendário local.

Veja as fotos: