boatos,-indiretas-e-risos:-michelle-e-barack-obama-debocham-de-suposta-crise

Nos últimos meses, surgiram inúmeros boatos de que Barack Obama, de 63 anos, e Michelle Obama, de 61, viviam uma grande crise no casamento. O ex-presidente dos Estados Unidos participou do podcast da amada, que é coapresentado pelo irmão dela, Craig Robinson, e chegou a fazer piadas com as especulações.

O programa ainda irá ao ar, mas a revista People teve acesso a alguns trechos e revelou que as alfinetadas começam logo após as boas-vindas. “Ele reservou um tempo em sua agenda lotada para vir. Estamos honrados”, começa dizendo a ex-primeira-dama. “Espera aí, vocês se gostam?”, indaga Craig, enquanto Michelle dispara: “Isso é boato.”

“Ela me aceitou de volta! Foi uma situação delicada por um tempo”, volta a brincar Obama. O cunhado então ressalta que é muito bom ver os dois no mesmo ambiente e acaba sendo surpreendido pela irmã. “Eu sei, porque quando não estamos, as pessoas pensam que somos divorciados”, sentencia a autora.

As notícias de que algo estava errado na família começaram a surgir depois que o casal deixou de ser visto junto em alguns eventos. Entre elas, Michelle não compareceu ao lado do amado na posse do atual presidente Donald Trump, que aconteceu em janeiro. Além disso, boatos surgiram na imprensa internacional de que ele poderia estar se relacionando com a atriz Jennifer Aniston.