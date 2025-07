Bobbie Goods: benefícios de livros para colorir vão além do bem-estar

Colorir é uma atividade simples, muitas vezes associada à infância, mas que de tempos em tempos volta a cair no gosto de adultos. A atividade se popularizou novamente este ano com o Bobbie Goods, uma série de livros para colorir criados pela ilustradora Abbie Bobbie Gouveia, da Califórnia.

Compostos por desenhos de animais, como coelhos, ursos, patinhos e gatos em situações cotidianas, os livros têm ganhado espaço na rotina de adultos que buscam por momentos de bem-estar, foco e tranquilidade.

Especialistas apontam que a atividade impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas porque envolve atenção plena, tomada de decisões e memória de trabalho.

“A prática regular de atividades cognitivas é essencial não apenas para a prevenção de doenças neurodegenerativas, mas também para a manutenção das funções cerebrais ao longo do envelhecimento. O cérebro precisa ser desafiado de maneira constante para preservar suas habilidades”, destaca a neurologista Thaís Augusta Martins, do Hospital Santa Lúcia, em Brasília.

Além de livros de colorir, leitura, aprendizado de novos idiomas, resolução de palavras cruzadas, envolvimento com artes manuais e atividades criativas são formas eficazes de estimular diferentes domínios cognitivos.

Benefícios dos livros de colorir

Livros de colorir reduzem o uso excessivo de telas , como celulares, tablets e televisão, promovendo um descanso de dispositivos digitais.

, como celulares, tablets e televisão, promovendo um descanso de dispositivos digitais. A atividade promove momentos relaxantes , que diminuem os níveis de estresse e ansiedade e proporcionam momentos de pausa.

, que diminuem os níveis de estresse e ansiedade e proporcionam momentos de pausa. Colorir exige movimentos precisos e controle, ajudando na melhora da coordenação motora , especialmente em crianças.

, especialmente em crianças. Como a atividade demanda atenção, ela auxilia no aumento da concentração .

. Pintar livros de colorir é alternativa de autocuidado, ajudando as pessoas a desacelerar a rotina, aumentar a criatividade e cuidar da saúde mental.

O que acontece no cérebro ao colorir

O ato de colorir mobiliza uma rede neural complexa. O córtex visual é ativado para processar formas e cores, enquanto o córtex motor primário, os núcleos da base e o cerebelo coordenam os movimentos das mãos e dos dedos. Ao mesmo tempo, o córtex pré-frontal — responsável pelo planejamento, organização e atenção sustentada — trabalha na escolha das cores e no respeito aos limites dos desenhos.

Como se trata de uma atividade livre de cobranças, colorir livros como o Bobbie Goods reduz a atividade de áreas associadas ao estresse. O sistema de recompensa do cérebro também está presente no processo, liberando dopamina e aumentando a sensação de prazer e realização.

“Colorir exige foco atencional, memória visual de trabalho (como lembrar das cores previamente utilizadas) e tomada de decisões. A coordenação motora fina é amplamente ativada, com participação integrada de áreas corticais motoras, subcorticais e cerebelares”, explica Thaís.

Saúde mental e a conexão com a infância

Livros de colorir são uma ótima alternativa para dar uma pausa em uma rotina repleta de estímulos da vida digital. “A atenção no pintar permite uma diminuição do fluxo de pensamentos acelerados ou negativos acentuados pelas redes sociais e excesso de tecnologia e ainda ajuda a criar um momento de silêncio mental, devido a entrega para o momento”, revela a psicóloga Letícia Pizarro, do Grupo Reinserir, em São Paulo.

Segundo a especialista, ainda que a atividade de colorir não seja prescrita como um tratamento principal para quadros de ansiedade, depressão ou estresse, ela pode funcionar como um ótimo coadjuvante terapêutico.

Além disso, em tempos de rotinas cada vez mais aceleradas e o excesso de tempo em telas, o simples gesto de segurar um lápis de cor, sentar e se concentrar em desenhar, como na infância, traz cuidados para a mente e o corpo.

“A fama do Bobbie Goods indica o quanto a população anseia por diferentes conexões do corpo e da mente, além do uso das tecnologias. Temos uma dificuldade acentuada da população usufruir de lazer e atividades lúdicas, principalmente nos centros urbanos. Conexões com o momento presente são caminhos para melhorar a saúde física e psicológica e devem ser encorajadas”, finaliza Letícia.

