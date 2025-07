Bocalom assina termo de transferência de 1,5 mil peças de acervo arqueológico para a UFAC

Cerca de 1.500 itens arqueológicos, paleontológicos e minerais pertencentes ao município de Rio Branco agora estarão sob responsabilidade da Universidade Federal do Acre (UFAC). A transferência do acervo foi oficializada nesta segunda-feira (14) com a assinatura de um termo entre a Prefeitura de Rio Branco e a instituição de ensino.

O ato simbólico contou com a presença do prefeito Tião Bocalom, do vice-reitor da UFAC, Josimar Ferreira, e do superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) no Acre, Stênio Cordeiro. A parceria busca garantir a preservação adequada do material, que inclui fósseis, garrafas antigas e outros artefatos de valor histórico.

A decisão de repassar o acervo à universidade já havia sido anunciada no mês passado pelo diretor de Gestão da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), Netto Costa. A medida visa assegurar que o conjunto seja conservado com rigor técnico, além de contribuir com pesquisas acadêmicas e atividades de extensão.

“Preservar o que somos é também construir um futuro com mais consciência, identidade e respeito pelas nossas raízes”, afirmou o prefeito Tião Bocalom durante o evento.