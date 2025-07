Bocalom confirma segunda edição do Festival da Macaxeira para outubro de 2025

A cidade de Rio Branco já se prepara para receber, em outubro de 2025, a segunda edição do Festival da Macaxeira. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (14) pelo prefeito Tião Bocalom, após o sucesso da edição inaugural, realizada em 2024.

Prometendo ampliar o alcance e a estrutura do evento, a nova edição busca repetir — e até superar — o impacto positivo registrado no ano anterior, quando a Praça da Revolução foi palco de quatro dias de programação intensa, reunindo milhares de pessoas.

O prefeito revelou a novidade em entrevista ao site A Gazeta do Acre. O Festival da Macaxeira é promovido em parceria com a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa) e foi considerado um marco na movimentação cultural e econômica da capital.

Em 2024, o evento ocorreu entre os dias 24 e 29 de julho e movimentou cerca de R$ 10 milhões na economia local.