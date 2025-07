Bocalom é homenageado por moradores durante visita à ExpoAcrelândia 2025

Durante visita ao parque de exposições da ExpoAcrelândia, a maior feira do agronegócio do município, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, foi calorosamente recebido pelo público presente. A feira, que já se tornou uma tradição em Acrelândia, teve início ainda na década de 90, durante a gestão de Bocalom, quando ele ocupou o cargo de prefeito do município por três mandatos.

Na noite de sábado (5), Bocalom esteve presente ao lado da esposa, Kellen Bocalom, e foi abordado por por várias pessoas que faziam questão de cumprimentá-lo e ainda lembrar de suas gestões a frente do município e parabenizar pelo que tem feito em Rio Branco. Dentre as pessoas que o abordou foi uma visitante, que não poupou elogios à cidade e ao trabalho do prefeito. Em vídeo gravado com o próprio celular e divulgado nas redes sociais, a moradora de Rio Branco destacou a beleza urbana de Acrelândia e o carinho da população local pelo ex-prefeito.

— Aqui o povo ama esse homem, que projetou todas as ruas, e são lindas, tá? — disse a visitante, que também recordou o passado de Bocalom como uma das primeiras famílias a residir no município. — Ele é da sexta família aqui de Acrelândia. Cidade maravilhosa, com um povo acolhedor. Convivi aqui esses dias e todos falam muito bem do prefeito Bocalom.

Além dos elogios ao gestor, a visitante também demonstrou carinho por Kellen Bocalom, chamando-a de amiga de longa data e relembrando momentos vividos em comum. O momento descontraído evidenciou o prestígio do casal entre os moradores e visitantes do evento.

A ExpoAcrelândia 2025 segue até este domingo (6), com uma programação variada que inclui exposição de produtos da agricultura familiar, palestras técnicas, rodeios e apresentações culturais.