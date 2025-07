Bocalom faz visita a Gladson e os dois discutem obras, saúde e gestão ambiental

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, realizou uma visita ao governador do Acre, Gladson Cameli, em encontro que teve como foco o fortalecimento das parcerias entre o governo estadual e a gestão municipal. A reunião contou com a presença do secretário municipal da Casa Civil, Valtim José.

Durante a conversa, foram discutidas ações conjuntas voltadas para melhorias na infraestrutura urbana e na qualidade de vida da população da capital acreana. Bocalom aproveitou a ocasião para entregar o convite oficial ao governador para participar da inauguração de mais uma Unidade de Saúde e para uma visita técnica à obra do elevado do cruzamento da Avenida Ceará com a Estrada do Calafate, no bairro Mamedio Bittar.

Na condição de presidente da Associação dos Municípios do Acre (AMAC), o prefeito também agradeceu a parceria do governo do Estado no consórcio de tratamento de resíduos sólidos, destacando a importância do tema para a sustentabilidade e o desenvolvimento dos municípios acreanos.