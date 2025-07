Bocalom nega estar em pré-campanha e fala sobre Mailza: ‘Vamos deixar acontecer’

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, negou que esteja em pré-campanha eleitoral após ser questionado sobre suas recentes visitas ao interior do estado. A declaração foi dada durante uma entrevista, na qual o gestor afirmou que sua presença em municípios do Acre ocorreu a convite do senador Márcio Bittar (União Brasil), para acompanhar ações de prestação de contas.

“Fui andar a convite do senador Márcio Bittar, que é o nosso senador da República, o que mais colocou dinheiro para o Acre. Quando ele foi relator do orçamento, destinou mais de R$ 1 bilhão para o estado. Nunca houve algo desse tamanho”, afirmou Bocalom. Segundo ele, o objetivo da agenda foi dialogar com prefeitos e acompanhar demandas municipais, ao lado do senador e de representantes da AMAC (Associação dos Municípios do Acre), da qual é presidente.

Ao ser questionado diretamente se pretende disputar as eleições de 2026, o prefeito respondeu: “Eu já disse que não sou candidato. Neste momento, sou candidato a ser o melhor prefeito e, para isso, tenho que entregar todas as obras que a gente tem”. Ele destacou ainda que qualquer definição sobre o próximo pleito só deve ocorrer no ano que vem.

Bocalom também mencionou a vice-governadora Mailza Assis, que tem se colocado como pré-candidata ao Senado. “Temos um carinho e respeito por ela, e vamos deixar acontecer. É no ano que vem que a gente vai ver o que vai acontecer. O que a gente não pode é deixar o projeto morrer no meio do caminho, e eu tenho certeza de que isso não vai acontecer”, concluiu.