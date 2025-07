Bocalom nega possibilidade de exonerar Rennan Biths e diz que gestor faz ótimo trabalho

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, negou qualquer intenção de exonerar o secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, do cargo. A declaração foi dada em entrevista ao ContilNet nesta terça-feira (15).

SAIBA MAIS: União Brasil pede a saída de Renan Biths da Saúde e secretário diz que não vai deixar o cargo

A informação ganhou repercussão após uma liderança do União Brasil (UB) afirmar à reportagem o interesse do partido em destituir o gestor, sob a justificativa de que Rennan não estaria seguindo as orientações do grupo político.

VEJA TAMBÉM: “O cargo é do prefeito e ele decide”, afirma Renan Biths sobre possível exoneração da Saúde

A fonte acrescentou que o presidente do UB em Rio Branco, Fábio Rueda, chegou a se reunir com Bocalom e solicitou a saída de Biths da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). O prefeito, no entanto, negou a solicitação.

“Tudo especulação. Claro que o Rennan não sai do cargo. Ele é um secretário que está dando um show de trabalho. Como eu tiraria ele? Não tem como”, pontuou Bocalom.

“Não tem nada de verdade nisso. Ninguém falou nada sobre tirar o Rennan do cargo. Eu tenho compromisso com a minha gestão”, concluiu.

Rennan assumiu a Semsa em dezembro do ano passado, após se filiar ao União Brasil. A gestão da pasta é uma indicação do partido.