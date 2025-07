Prefeito Bocalom nomeia novo secretário de Esportes em Rio Branco; conheça o novo responsável

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, anunciou na tarde desta quinta-feira (3) o novo titular da Secretaria Municipal de Esportes: Jonh Douglas. A nomeação foi feita pelas redes sociais do gestor, com uma publicação que destaca o perfil jovem e engajado do novo secretário.

Até então chefe de gabinete do vereador Leôncio Castro, Jonh Douglas chega ao cargo após a saída de Wendell Barbosa, exonerado em meio a movimentações políticas entre vereadores da base aliada. A troca na secretaria reflete mudanças na articulação interna do grupo que dá sustentação ao governo municipal.

Na postagem, Bocalom escreveu: “Quero anunciar com alegria o novo secretário municipal de Esportes de Rio Branco: Jonh Douglas. Um nome jovem, dedicado, apaixonado pelo esporte, a qual sei que fará um grande trabalho! Nosso compromisso segue firme: trabalhar por uma Rio Branco mais justa, com mais inclusão, saúde e qualidade de vida através do esporte. Seja bem-vindo, Jonh! Vamos em frente, com Deus no comando e o povo no coração!”

A publicação recebeu uma série de comentários elogiando a escolha e desejando sucesso ao novo gestor da pasta. Entre apoiadores, amigos e colegas, o clima foi de celebração e otimismo quanto aos próximos passos da secretaria.

